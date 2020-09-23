ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمرشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 36.550 نقطة ليصل إلى مستوى 5613 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.78% رابحاً 48.280 نقطة ليصل إلى مستوى 6226.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 7.620 نقطة ليصل إلى مستوى 4392.20 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 15.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4440.29 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 236.6 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7755 صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي المنافع والنفط والغاز بنسبة 0.30%، 0.09%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%.
 
وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21%، يليه سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.85%.

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