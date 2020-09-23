دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية عن "الذكاء الاصطناعي" بهدف تزويد المتدربين بالمعارف والثقافة الأساسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

حاضر في الدورة التدريبية د. محمد ماهر عبد الغفار – كلية العلوم – جامعة حلوان، وتضمنت تعريف الذكاء الاصطناعي، تحديد أهداف الذكاء الاصطناعي، تمييز فروع الذكاء الاصطناعي، التعرف على منهجيات الذكاء الاصطناعي، إستعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي، التعرف على بعض التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي في واقعنا المعاصر. 

كما تضمنت الدورة التدريبية التعرف على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متخصصة كالتعليم والطب وإدارة الأعمال والتصميم المعماري وغيرها، مناقشة مميزات وعيوب وأخطار ومحاذير وتحديات الذكاء الاصطناعي. 

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