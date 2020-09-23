الزراعة: تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على تكثيف حملات التطعيم، لافتًا إلى أنه تم تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال ٣ أيام.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن مصر خالية من الحمى القلاعية، ولكن هناك بعض دول الجوار بها حمى قلاعية، ويتم تطعيم وتحصين الماشية ضدها للحفاظ على الثروة الحيوانية.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن العام الماضي تم تحصين ما يقرب من 10 مليون رأس ماشية، ونستهدف استكمال هذه الأرقام، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك حيوان في مصر لم يحصل على التطعيمات اللازمة لحمايته من الامراض الموجودة في بعض الدول.





وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.





وتضمن التقرير، أنه تم تحصين 266 ألفا و26 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "161 ألفا و685 رأس أبقار، و88 ألفا و209 رأس جاموس، و14 ألفا و153 رأس أغنام، 1 ألف و979 رأس ماعز" خلال 3 أيام.





وتضمن التقرير، أيضا أنه تم تحصين 259 ألفا و547 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم: "155 ألفا و836 رأس أبقار، 87 ألفا و454 رأس جاموس، 14 ألفا و149 رأس أغنام، 1979 رأس ماعز، 129 رأس جمال" خلال ثلاثة أيام أيضًا.





وناشد وزير الزراعة، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية، ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.



