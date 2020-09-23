الطالع الفلكي الأربِعَاء 23/9/2020..زُوجَة صَالحَة!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الواحدة و16 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثانية و54 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 13 تُوت قبطى ، 23 أيلول رُومى ، 6 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: تِلائِى اللى واخد عشر أرَاريط مال على سبعة صحة زائد زُوجة صالحة على إتنين علم وأربعة راحة بال.(حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1987)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل لبرج الميزان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من العذراء للميزان فى الواحدة و 25 دقيقة ظهر أمس على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف يبقى فيه لينتقل للعقرب فى الثّالثة و 35 دقيقة فجر 28 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى الميزان (ينتقل للعقرب 28 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 27 سبتمبر)

(القمر) ------ فى القوس (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





عطارد عفريت السّرعة يدخل برج الحب الميزان والذى تحكمه الزّهرة ليقوم بعمل كافة صورالإتصال ومدّ جسور المحبّة وبأسلوب مُنمّق مع عروسة/عريس المُستقبل ،تطول إقامة عطارد فى الميزان لأنه سيكون فى الرّجوع (بطء سرعته عن مُعدّلها الطبيعى) فى الفترة من 14 أكتوبر إلى 3 نوفمبر ، وخلال تلك الفترة فالحذر واجب من مُتحذلق كَلَمَنجِى ماهر فى إنتقاء الكلمات/صفات عطارد بإمكانه نَتْشْ ما يرغب بعد تشغيل الإسطوانات ثم الإفلات بسرعة الرّيح بعد لعق العسل (عطارد كوكب الإتصال وَ الإنفصال) لتبكى الزّهرة بعدها حظّها العاثر كنموذج ميرفت أمين بفيلم نغم فى حياتى أو ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة.





من وجهة نظر إيجابيّة فهى فرصة لغزو السوق بمُنتجات التجميل ، إعادة تقديم فنان أو فنانة بصورة جديدة، إرجاع مُطلقة لعصمة زوجها أوترميم التصدّع بزيجة توشك على الإنهيارعلى يد شخص/عطارد يمتاز بالخفة والشطارة حاذق ماهر فصيح اللسان كنموذج سمير صبرى/عطارد بين شقيقته نجلاء فتحى و زوجها محمود ياسين بفيلم حب وكبرياء ونموذج ثريّا فخرى من تبرئة شادية وردّها لعصمة زوجها كمال الشنّاوى بفيلم عش الغرام ، فحص التفاصيل للحالة الإجتماعية والمالية والصحيّة بدقّة لمعرفة العيوب الواردة والتى من الضرورات القصوى معرفتها كما فعلت مارى مُنيب مع لبنى عبد العزيز بفيلم هذا هو الحب ، مهارة عطارد فى توفير الدقّة بإمكانها إنقاذ عروس من مصير فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء ، بمشيئة الله تَعَالى.





*23 سبتمبر

يوافق ذكرى ميلاد المُطرب العالمى الإسبانى خُوليو إغلاسياس ليتم 77 سنة ، إغلاسياس تعنى المعبد وتُشير للقب خوليو العائلى والذى حصل عليه من جهة الأم "لاكويفا" ترجمتها أصحاب الكهف فى إشارة للجوء أجداد خوليو اليهود من جهة والدته للإختباء فى الكهوف بعد سقوط الحكم العربى هرباً من بطش محاكم التفتيش ، والده طبيب أمراض نساء وتوليد ووالدته رَبّة منزل ، خوليو حاصل

على درجة الآداب من جامعة كيمبردج بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من جامعة مدريد ، كان حارس مرمى فريق ريال مدريد لكرة القدم واعتزل اللعب بعد تعرضه لحادث مرور مأساوى وكسور شديدة فى القدمين وأسفل عموده الفقرى واضطر للجلوس على كرسى متحرك لسنتين وعلاج طبيعى لعدة سنوات لاحقة ، جيتار أهدته له مُمرضة كان فاتحة خير عليه ليحترف الغناء ، زوجته الأولى صحفيّة من الفلبين من أصول النبلاء الأثرياء بجذور إسبانية أثناء حكم الإسبان لجزر الفلبين التى تسمّت على إسم الملك الإسبانى فيليب ،له منها ولدان وبنت أحدهما يكون المُطرب الشاب إنريكو إغلاسياس ، منذ العام 1969 أصدر نحو 80 ألبوم غنائى وثروته قُدّرت بـ 300 مليون دولار ، توفّى والده بالعام 2005 ووالدته بالعام 2002 ، قبل وفاة والد خوليو بأسبوع رُزِقَ بإبنته روث وقبلها جيمى أخويْ لخوليو،هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم خوليو خوسيه إغلاسياس دى لا كويفا وإسم الشهرة خوليو إغلاسياس مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(طاقة نفسيّة)،(إبن الصّباح/لقب الشيطان قبل اللعن)،(أفعى شجرة الغواية)، (أبويْن سعيديْن للغاية)،(وعُود زائفَة)،(صوت المُوسيقى)،(يجلب الخيال للأرض) ،(مُنغمس فى الحُبّ)،(ساحرمن سالم/مدينة أمريكيّة مشهورة بالشعوذة)،(يعرف كيف يشوط/كرة بقدمه).





*من قناة يُوتيُوب

باقة من أغانى خوليو إغلاسياس ولحُسن الحظّ فهى مُترجمة وتنصحنا الأغنية الأخيرة بأن نستمتع بما لدنيا من نِعَمْ طالما بالحلال ولا ننظر فى أطباق الآخرين وأرزاقهم فلكلٍ رزقه المقسُوم فى هذا الدّنيا.





1-لا امتلكك ولا أستطيع نسيانك ، من روائع ، خوليو اكليسياس

2-أنا لم اتغير . رائعة خوليو أكليسياس . مترجمة

3-ستضحك يوماً وتبكي في آخر . رائعة خوليو أكليسياس

4-أما ان تحبيني أو تتركيني . رائعة خوليو أكليسياس

5-قريبة جداً مني . من روائع . خوليو أكليسياس

6-أنا بحاجة أليك . مترجمة رائعه خوليو اكليسياس

7-أحضني . من روائع خوليو اكليسياس

8-رائعه خوليو اغليسياس الحب

9-أستمتع بالحياة . من روائع خوليو أكليسياس





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّماواجهت تأخيرات لتكتشف أنها كانت لصالحك لتتأكد من المثل القائل كل تأخيرة وفيها خيرة.





برج الثور: لاتسمح للذكريات السّيئة أن تكون عقبة فى طريق سعادة حاضرك، تذكر ذلك أثناء محادثتك مع الحبيب/ة فهى ليست مسئولة عن الذكريات الفاشلة.





برج الجوزاء: هاتفك لايتوقّف عن الرّنين، علامة ميمونة تفيد أنك محبوب من الكثيرين ، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.





برج السّرطان: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثورعلى نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الأسد: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج العذراء: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الميزان: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعر والذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.





برج العقرب: تعاملك مع طلبات الحبيب التى قد تبدو سخيفة من وجهة نظرك بابتسامة وصبر تزيد من محبتك فى قلبه فتمسّك بالهدوء.

برج القوس: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: الحزم والصرامة ضروريّان لإنهاء أعمال مُتأخرة ولاتتحمل التأجيل ، لا تكن صلباً فتُكسر ولا ليّناً فتُعصَر.





برج الدّلو: أسلوبك الفصيح فى التواصل مع الآخرين يمكنك من الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى، أو على أقل تقدير تسوية نزاع ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: بعد إنهاء عملك قم بفحص ماتم إنجازه من عمل، دبل تشيك إفحص مرتين كل عمل تنتهى منه لتتأكد من خلوه من عيوب السرعة أو الغفلة.