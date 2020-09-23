



ظهرت الان نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2020 محافظة القاهرة والاسكندرية للطلاب والإلتحاق بالمدارس





في هذا المقال سوف نوضح لكم ولجميع المهتمين أهم وأحدث المعلومات التي أطلقتها وزارة التعليم حول نتيجة تنسيق رياض الاطفال، كما نجد أن اللجان الالكترونيه العامه لوزاره التعليم ما زالت تهتم بتنظيم البيانات التي سجلها الطلاب والآباء على موقع الوزارة من خلال الانترنت في تسجيل الرغبات، كما نشرت وزارة التعليم بعد أن تم إغلاق الموقع الخاص بالتقديم لكتابة الرغبات، كما أكدت الوزارة أن نتائج التنسيق سوف تكون معلنة على الموقع الالكتروني لها ويمكن الاستعلام عنها من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب.





نتيجة تنسيق قبول رياض الأطفال 2020

لقد زادت معدلات البحث في هذه الفترة عن نتيجة تنسيق قبول رياض اطفال لعام ،2020 وذلك من قبل الاباء حيث يسعى كل أب للاستعلام عن المدرسة التي تم قبول ابنه فيها، كما أعلنت وزاره التربيه والتعليم انه سوف يتم نشر جميع أسماء الطلبة المقبولين في المدارس الخاصة برياض الأطفال على بعض المواقع الالكترونية الخاصة بهم.





كما اكدت وزاره التربيه والتعليم انه سوف يتم اعلان هذه الأسماء في في جميع المناطق الخاصة بالعملية التعليمية حتى يتم التعرف عليها من قبل الآباء والالتحاق بالمدارس الخاصة بكل طالب، كما يجب على أولياء الأمور التقدم للمدرسة المراد الالتحاق بها والاستفسار عن موعد نزول التنسيق والتعرف على مكان المدرسة الخاصة بكل طالب حسب التوزيع الجغرافي.





الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

قامت وزاره التربية والتعليم بتحديد العمر المطلوب للقبول في رياض اطفال، حيث يجب أن يكون الطالب بين سن الرابعة والسادسة، ويكون للاطفال الأكبر سناً الاولوية للقبول، ويتم الاستعلام عن الاسماء المقبولة عبر الرابط التالي:





- اولا الدخول علي موقع رياض الاطفال من هنا.





- لابد أولاً من الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم الخاصة برياض الاطفال.





- لابد من إدخال الرقم القومي والمحافظة التابع لها والاسم رباعياً والإدارة التعليمية وبعد ذلك يتم الضغط على كلمه تسجيل.





- عليك الانتظار قليلاً وسوف تظهر لك النتيجة.



