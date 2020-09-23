طائرة نائب ترامب تصطدم بأخرى في مطار ببريطانيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
اصطدام طائرة
اصطدام طائرة
وكالات
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اصطدمت طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أثناء إقلاعها بأخرى في مدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير ببريطانيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقد أصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بيانًا قال فيه: "انطلاقا من الحرص الزائد، عادت طائرة نائب الرئيس الأمريكي بسلام إلى مانشستر".

 

وأضاف البيان أن بنس صعد على متن طائرة أخرى في رحلة العودة إلى واشنطن.


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، باقتراب طائرة درون مسيرة من إحدى الطائر الرئاسية التي تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوجهاته الداخلية والخارجية.

 

وراجع سلاح الجو الأمريكي،  تقريرا عن تحليق طائرة مسيرة "درون" قرب طائرة الرئيس دونالد ترامب، أثناء هبوطها قبل يومين قرب قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند.

 

وكتب أحد الصحفيين، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال إنه شاهد شيئا يشبه الطائرة المسيرة، وإن طائرة الرئيس حلقت "مباشرة فوق جسم صغير".

 

وهبطت الطائرة بسلام من دون وقوع أي حادث قبل السادسة مساء مباشرة يوم الأحد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

 

وكانت الطائرة المسيرة، التي بدت باللونين الأصفر والأسود على شكل صليب، تطير قرب الجانب الأيمن من طائرة ترامب، وشاهدها ركاب على متنها قبل وقت قصير من الهبوط.

 

 

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