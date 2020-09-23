فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
وكالات
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طالبت النيابة العامة السويسرية بالحبس 28 شهراً للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، و3 أعوام للفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

 

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة.

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