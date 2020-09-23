خطأ إداري يهزم روما بالثلاثة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
روما
روما
الفجر الرياضي
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اعتبار فريق روما خاسراً 0-3 لمباراته الأولى في الدوري لإشراكه لاعباً لم يكن متواجداً في القائمة الرسمية للفريق.

 

ولم يكن لاعب الوسط الغيني أمادو دياوارا في قائمة روما عندما لعب تقريباً المباراة كاملة أمام فريق فيرونا التي انتهت بالتعادل السلبي السبت الماضي.

 

وخاض دياورا، الذي سيبلغ عامه الـ23 في يوليو المقبل، 22 مباراة مع روما في الموسم الماضي، ولم يتم إدراجه مطلقا في قائمة اللاعبين، خاصة وأن اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 22 عاما، يتم استخدام بحرية في المباريات من قبل الفرق، بالإضافة إلى الـ25 لاعبا المسجلين في قائمة الفريق.

 

ويعتقد أن روما سيقوم بتقديم استئناف ضد العقوبة، مدعيا بوجود خطأ حدث بحسن نية حيث أن قائمة الفريق للمباراة تضمنت فقط 21 لاعبا.

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