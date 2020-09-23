بيراميدز يخطط لخطف نجم جديد من الزمالك

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا من نادي بيراميدز من أجل الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكشفت تقارير صحفية، أن عبد الله جمعة لا يمانع من الانتقال إلى نادي بيراميدز، بشرط موافقة نادي الزمالك على رحيله.


ويسعى نادي ببراميدز للتعاقد مع عبد الله جمعة، في ظل عدم القناعة الفنية بأداء طارق طه، والذي تعاقد معه الفريق السماوي قادمًا من فريق الإسماعيلي.


وشارك عبد الله جمعة مع الزمالك في 22 مباراة هذا الموسم، تمكن من صناعة هدفين.

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