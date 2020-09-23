أخر تطورات انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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دخل نادي برشلونة في مفاوضات مع محامي لويس سواريز اليوم الثلاثاء حول عقد اللاعب الذي ينتظر أتلتيكو مدريد أن يفسخه مع البرسا كي يتمكن من ضمه.

 

وأكدت مصادر حدوث اجتماع الثلاثاء لبحث هذا الوضع الذي تعقد مع ظهور النادي المدريدي كوجهة محتملة جديدة للاعب.

 

وكان رحيل سواريز، الذي حدثت مفاوضات بينه وبين يوفنتوس أيضا قبل أيام، يرتبط في البداية باتفاق يتضمن دفع النادي الكاتالوني جزءاً من قيمة تعاقده في الموسم المقبل مقابل تنازله عن المبلغ المتبقي. إلا أن البرسا غير مستعد للتخلي عن لاعبه الدولي الأوروغواياني لأتلتيكو مدريد دون مقابل مادي، علاوة على أنه أحد منافسيه المباشرين سواء في الليغا أو دوري الأبطال.

 

وحدد "الروخيبلانكوس" الثلاثاء يوماً للتعاقد مع سواريز الذي لا يزال يتدرب حتى الآن تحت إمرة رونالد كومان بقميص برشلونة.

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