ضرباها بفأس أثناء الهجوم على خالها.. تفاصيل مقتل رضيعة في الأقصر

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، مساء الثلاثاء، على يد شاب ضربًا بفأس، بمدينة القرنة غربي محافظة الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة، بحسب شهود عيان، إلى وجود خلافات بين شقيين "م. ع" و"ع. ع"، وخال الطفلة المجني عليها، حيث قام الشابان بالترصد لخال الطفلة للانتقام منه.



وأوضح شهود العيان، أنه أثناء شراء والدة الطفلة من إحدى المحال التجارية بمنطقة الرواجح في مدينة القرنة، وترك الطفلة الصغيرة أمام المحل مع خالها، هجما الشابين عليه، لتتلقى الطفلة الرضيعة ضربة بفأس كان في يد أحدهما بدلًا من خالها، وتلقى مصرعها أثناء ذهابها إلى المستشفى.



وطارد الأهالي الشابين وتمكنوا من الإمساك بهما، كما قامت مباحث مركز شرطة القرنة بالانتقال الفوري لموقع الحادث وإلقاء القبض على المتهمين.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما أودع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي.

