وزير الاتصالات: بدأنا المرحلة الثانية لرفع سرعة الإنترنت (فيديو)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر تتقدم بشكل مستمر في المركز العالمي والإفريقي حول سرعة الإنترنت، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد تقدما أكبر في مجال رفع سرعة الإنترنت.

وأضاف "طلعت" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء: "بدأنا في المرحلة الثانية لرفع سرعة الإنترنت وساعات الذروة تضاعفت، لا نستهدف فقط زيادة سرعة الإنترنت ولكن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وزيادة مناطق التغطية".

وتابع وزير الاتصالات: "مع بداية جائحة فيروس كورونا خاصة في شهري مارس وأبريل زادت الأحمال بصورة كبيرة بسبب اعتماد عدد كبير من المواطنين على الإنترنت خلال هذه الفترة وكذلك فترات الدراسة الأون لاين خلال العام الدراسي الماضي، ولكن الآن عادت السرعات إلى معدلاتها الطبيعية وإلى مستويات ما فوق 30 ميجابيت ثانية".

واستطرد: "نسعى لتغطية أكبر عدد من المواطنين خاصة مع الدخول في العام الدراسي الجديد والاعتماد على الإنترنت بصورة أكبر خاصة كون العام الدراسي الجديد سيكون التعليم الأون لاين حاضرًا به"، مضيفًا "نعد البنية المعلوماتية لاستيعاب الأحمال والأعداد الكبيرة لمستخدمي الإنترنت خلال العام الدراسي المقبل".

وكان نشر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيديو توضيحي لمبادرة " بناة مصر الرقمية".

وقال "طلعت" علي صفحته علي موقع انستجرام "من خلال مبادرة "بناة مصر الرقمية" نستهدف مجموعة من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات المتفوقين الراغبين في زيادة العلم والمعرفة من خلال برنامج تدريبي متكامل لكى يصبحوا مهنيين محترفين على أعلى مستوى وفق مصفوفة من المهارات في أربع تخصصات هي: علوم الروبوت والأتمتة والأمن السيبرانى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات سرعة الإنترنت بوابة الفجر الفجر الإنترنت

أخبار تهمك

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك السابق: لا أتمنى نهائي مصري لدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من محمود علاء على إهانة حارس طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ يوم

الحضري يعلق على رحيل إيهاب جلال من المقاصة

منذ 37 دقيقة

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة لباريس.. النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس الخليفي 28 شهراً

منذ ساعة و 23 دقيقة

سر رغبة ريال مدريد في طرد مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"وزارة الإتصالات": رفعنا سرعة الإنترنت 3 أضعاف في أقل من عامين

وزير الاتصالات: مشروع "مصر الرقمية" يكتمل خلال عامين بتكلفة تتجاوز 7 مليار جنيه

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

عاجل.. تحذير هام من وزير الاتصالات إلى طلبة الثانوية العامة

وزير الاتصالات الأسبق: البريد أسرع من البنوك في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:58 ص

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

03:15 ص

السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف.. ومياهه ضرورة لبقاء مصر (فيديو)

11:34 م

صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب"

02:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»