وزير الاتصالات: بدأنا المرحلة الثانية لرفع سرعة الإنترنت (فيديو)

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر تتقدم بشكل مستمر في المركز العالمي والإفريقي حول سرعة الإنترنت، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد تقدما أكبر في مجال رفع سرعة الإنترنت.



وأضاف "طلعت" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء: "بدأنا في المرحلة الثانية لرفع سرعة الإنترنت وساعات الذروة تضاعفت، لا نستهدف فقط زيادة سرعة الإنترنت ولكن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وزيادة مناطق التغطية".



وتابع وزير الاتصالات: "مع بداية جائحة فيروس كورونا خاصة في شهري مارس وأبريل زادت الأحمال بصورة كبيرة بسبب اعتماد عدد كبير من المواطنين على الإنترنت خلال هذه الفترة وكذلك فترات الدراسة الأون لاين خلال العام الدراسي الماضي، ولكن الآن عادت السرعات إلى معدلاتها الطبيعية وإلى مستويات ما فوق 30 ميجابيت ثانية".



واستطرد: "نسعى لتغطية أكبر عدد من المواطنين خاصة مع الدخول في العام الدراسي الجديد والاعتماد على الإنترنت بصورة أكبر خاصة كون العام الدراسي الجديد سيكون التعليم الأون لاين حاضرًا به"، مضيفًا "نعد البنية المعلوماتية لاستيعاب الأحمال والأعداد الكبيرة لمستخدمي الإنترنت خلال العام الدراسي المقبل".



وكان نشر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيديو توضيحي لمبادرة " بناة مصر الرقمية".



وقال "طلعت" علي صفحته علي موقع انستجرام "من خلال مبادرة "بناة مصر الرقمية" نستهدف مجموعة من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات المتفوقين الراغبين في زيادة العلم والمعرفة من خلال برنامج تدريبي متكامل لكى يصبحوا مهنيين محترفين على أعلى مستوى وفق مصفوفة من المهارات في أربع تخصصات هي: علوم الروبوت والأتمتة والأمن السيبرانى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية".