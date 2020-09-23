وائل الإبراشي يكشف عن هوية سمسار ممول قنوات الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشى، إن عزام التميمي هو سمسار تمويل قنوات الإخوان الإرهابية، وهو أذرع قطر التي تتولى ملف الإنفاق على القنوات المعادية لمصر، وتبث سمومها في المجتمع.



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن قطر لديها مجموعة من وسطاء وعزام التميمى، أحدهم وهو يتولى تمويل قنوات الإخوان، وتابع:" قنوات الإخوان جزء من الآلة الإرهابية".



وعرض "الإبراشى"، تقريرًا يفضح خطط عزام التميمي في النيل من أمن واستقرار مصر وتواصله المستمر مع الجماعة الإرهابية وإمدادهم بالأموال اللازمة لهدم مؤسسات الدولة المصرية.



هذا وبزغ نجم عزام التميمي على الساحة الخليجية، في الآونة الأخيرة كناشط إخواني على "تويتر" استغل الأزمة الراهنة بين قطر والدول العربية، إثر مقاطعتهم الدبلوماسية لها على خلفية دعمها الإرهاب والتحالف مع إيران، ليهاجم السعودية ويدافع عن قطر التي تمول قناة "الحوار" التي يديرها، إنه القيادي الإخواني عزام التميمي.



عزام التميمي

عزام سلطان التميمي ناشط سياسي وأكاديمي فلسطيني بريطاني، من مواليد 15 مارس لعام 1955 بمدينة الخليل بفلسطين، ويعتبر أحد رموز العمل الإسلامي في بريطانيا؛ فهو عضو بارز بالرابطة الإسلامية في بريطانيا وعضو مجلس إدارة قناة الحوار الفضائية، ويشغل حاليا منصب مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي بلندن.



تجاربه الإعلامية

لـ"التميمي"، بعض التجارب الإعلامية، فهو يظهر كثيرًا على شاشات الجزيرة الفضائية بمحطتيها العربية والإنجليزية، وكذلك يقدم بعض البرامج على قناة الحوار الفضائية وغيرها من القنوات العربية والإنجليزية، كما تنشر له بعض المقالات والآراء في صحيفة الجارديان البريطانية، وله عدة مؤلفات باللغة الإنجليزية حول الفكر السياسي الإسلامي والحركات الإسلامية.



ولم تكن تجاربه الإعلامية محايدة كأي ناشط، وإنما استغلها ليهاجم الدول العربية والخليجية، بهدف إسقاط الأنظمة الخليجية، بتمويل من دويلة قطر.



استغلال قناة الحوار

شارك "التميمي"، عام 2006 في تأسيس قناة الحوار الفضائية التي انطلق بثها من لندن في يوليو عام 2007.



الجدير بالذكر أن لعزام التميمي مشاركات دورية على قناة الحوار أهمها برنامج مراجعات الذي عرض فيه مذكرات مصورة لكثير من الشخصيات المعروفة مثل: إبراهيم منير والشيخ رائد صلاح.



تمويل قطري

وظفت قطر وسائلَ إعلامية محسوبة عليها وتمولُها وجعلت منها منصاتٍ لمهاجمة السعودية ودولِ مجلس التعاون الخليجي، وكان "التميمي" وقناته "الحوار"، أحد تلك الأدوات التي استغلتها دويلة قطر، في الدعوة لإسقاط الأنظمة الخليجية.

