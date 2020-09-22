صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل





دخل مسؤولو نادي قاسم باشا التركي، في مفاوضات قوية من أجل التوقيع مع هدف الأهلي في الميركاتو الصيفي، النجم المغربي أيوب الكعبي.





انتقال أيوب الكعبي للنادي الأهلي





وربط الكعبي التوقيع للأهلي بشرط وحيد وهو فشل مفاوضات عودته لأوروبا، وذلك بعد دخول الإدارة الحمراء ممثلة في أمير توفيق مدير التعاقدات في مفاوضات معه.





وعقد أمير توفيق وأيوب الكعبي جلسة بالفيديو في وجود وكيل اللاعب شهدت التحدث في كافة التفاصيل، واشترط الكعبي الحصول على 2 مليون دولار سنويا فيما رصد الأهلي مليون دولار فقط.





من جانبه أكد الكعبي لإدارة الأهلي أنه ينتظر عرض رسمي من قاسم باشا التركي الذي يسعى لضمه خاصة وأن مدرب المنتخب نصحه بأن تكون أولويته اللعب في أوروبا.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم الكعبي بالانتقال إلى النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي المقبل.



