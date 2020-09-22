المقاصة يكشف حقيقة توقيع محمد إبراهيم للأهلي
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:28 م
علي نبوي
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كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، حقيقة توقيع نجم الفريق محمد إبراهيم لفريق أخر خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف النادي الأهلي.
وقال سليم خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن :" لا يوجد حتى الآن مفاوضات رسمية مع الأهلي أو الزمالك وعلاقة إدارة الفريق مع جميع الفرق متساوي للغاية ويوجد إحترام متبادل بين الجميع، وكان هناك فقط حديث خلال لقاء الأهلي والمقاصة بين إدارة الفريقين وتم الحديث علي إمكانيات محمد إبراهيم لاعب الفريق".
وأكمل :"محمد إبراهيم لم يصرح حتى الان عن وجهتة المقبلة، وسيتم النظر لرغبة اللاعب والعرض المالي المناسب للفريق، ورغبة اللاعب لا يمكن التحدث عنها حاليا، وبخصوص رحيل إيهاب جلال عن الفريق كان كالصاعقة".
اختتم تصريحاته قائلًا :"ليس لدي تعليق علي رحيل إيهاب جلال، وكان لابد أن يرحل بطريقة مناسبة لأن إدارة المقاصة هي ساهمت في صناعة إسم إيهاب جلال، ونظرا للعلاقة الطيبة بين المدرب ورئيس النادي، كان لابد أن يقدم إستقالتة لرئيس النادي، ولكن ما فعله خاطئ للغاية".
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