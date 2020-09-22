المقاصة يكشف حقيقة توقيع محمد إبراهيم للأهلي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، حقيقة توقيع نجم الفريق محمد إبراهيم لفريق أخر خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف النادي الأهلي.

وقال سليم خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن :" لا يوجد حتى الآن مفاوضات رسمية مع الأهلي أو الزمالك وعلاقة إدارة الفريق مع جميع الفرق متساوي للغاية ويوجد إحترام متبادل بين الجميع، وكان هناك فقط حديث خلال لقاء الأهلي والمقاصة بين إدارة الفريقين وتم الحديث علي إمكانيات محمد إبراهيم لاعب الفريق". 

وأكمل :"محمد إبراهيم لم يصرح حتى الان عن وجهتة المقبلة، وسيتم النظر لرغبة اللاعب والعرض المالي المناسب للفريق، ورغبة اللاعب لا يمكن التحدث عنها حاليا، وبخصوص رحيل إيهاب جلال عن الفريق كان كالصاعقة". 

اختتم تصريحاته قائلًا :"ليس لدي تعليق علي رحيل إيهاب جلال، وكان لابد أن يرحل بطريقة مناسبة لأن إدارة المقاصة هي ساهمت في صناعة إسم إيهاب جلال، ونظرا للعلاقة الطيبة بين المدرب ورئيس النادي، كان لابد أن يقدم إستقالتة لرئيس النادي، ولكن ما فعله خاطئ للغاية".

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