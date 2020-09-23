شاهد.. عضو لجنة الفيروسات: الأجواء الباردة تزيد من شراسة "كورونا"

حذر أشرف حاتم، عضو لجنة الفيروسات بالتعليم العالي، من اختلاط أعراض الإنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء مع أعراض فيروس كورونا المستجد.



وقال "حاتم" في لقائه عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء: " الأجواء الباردة تزيد من شراسة فيروس كورونا".



وأضاف "فيروس كورونا يتأثر بالحرارة والدليل انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس منذ بداية فصل الصيف، ومن المتوقع أن تتزايد أعراض كورونا مع موسم الإنفلونزا في النصف الثاني من شهر نوفمبر".



ووجه عضو لجنة الفيروسات بالتعليم العالي رسالة إلى من يعانون من أمراض مزمنة، قائلًا: "لابد من حصولهم على مصل الإنفلونزا".



آخر تطورات فيروس كورونا

هذا، وعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

