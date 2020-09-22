أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة طنطا أمام الزمالك









أشاد رضا عبد العال المدير الفني الجدي لنادي طنطا، بلاعبي فريقه رغم الخسارة أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري لكرة القدم.





وقال عبد العال علي قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:"لا يوجد تعليق على ركلات الجزاء التي احتسب للزمالك، إذا علقت سيتم إيقافي لا أعلم عدد الركلات التي تم احتسابها علينا لأنها كثيرة وأبارك لإدارة نادي الزمالك وجماهيره".





وأضاف مدرب طنطا :"شرف لأي مدرب أن يتولي مسئولية نادي طنطا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وأشكر لاعبي الفريق على الأداء الذي قدموه أمام الزمالك",





وواصل :"كنت أرغب بتطبيق الخطة التي وضعتها لخوض مباراة الزمالك أن يتم تضيق المساحات لكن لم أستكمل التمرين ووجدت اللاعبين مرهقين، ولا يوجد وقت حيث نلعب كل يومين مباراة ولدينا ايقافات".



