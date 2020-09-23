أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-9-2020.. تذبذب تراجعي المعدن الأصفر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-9-2020، بعد حالة التذبذب التى شهدها المعدن الأصفر أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 833 جنيهًا  وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن



عيار ١٨ :711.40
عيار ٢١ : 830
عيار ٢٤ : 948.55
الجنيه الذهب : 6640
السعر العالمي : 1904

أسعار الذهب في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 715.75 جنيهًا
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 954.25 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 835 جنيهًا 
سجل  سعر الجنيه الذهب إلى 6680 جنيهات.

أسعار الذهب العالمية

تراجع الذهب الثلاثاء مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1905.80 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس آب
عند 1882.70 دولار للأونصة أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولار للأونصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

منذ 33 دقيقة

محافظ المنيا: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة طنطا أمام الزمالك

منذ ثلث ساعة

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة

كومان مستاء من إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 7 ساعات

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شاهد - محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك أمام طنطا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الخميس 18-7-2019

سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2020 في السوق المحلي

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

جرام الذهب يسجل ألف جنيه ليواصل تحطيم الأرقام التاريخية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب المحلي تعاود الارتفاع خلال تعاملات "وقفة عرفات" اليوم الخميس

عاجل.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يحلق من جديد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

10:36 م

عقبة تعيق انتقال بدر بانون إلى الأهلي

10:49 م

الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق مع فايلر

11:03 م

أحمد سليمان يُهاجم مرتضي منصور

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»