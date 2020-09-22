السيسي: مصر ستتصدى لتجاوز الخط الأحمر في سرت دفاعا عن أمنها القومي (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:46 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رسالته التحذيرية السابقة فيما يتعلق بالخط الأحمر ممثلُا في خط سرت الجفرة، مؤكدًا أن مصر ستتصدى له دفاعًا عن أمنها القومي.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء إن مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة.

وأضاف "تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة فيما يتعلق بالأزمة الليبية".

وتابع "نسعى لمبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي".

واستطرد "تداعيات الأزمة لا تقتصر على الدخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي، مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من الإرهاب ووقف التدخل من بعض الأطراف الإقليمية".

واستكمل حديثه " بعض الأطراف الإقليمية عمدت إلى جلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا تحقيقًا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية، مختتمًا "نجدد الدعوة لكل الأطراف في لبيبا للعودة للمسار السياسي بهدف تحقيق السلام والأمن الذي يستحقه الشعب".

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مصر ليبيا سرت السيسي الخط الأحمر

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