بعد مدها لأول أكتوبر.. تعرف على طرق التحويل والنقل بين المدارس

خبر سار لأولياء الأمور أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الساعات الأخيرة، بشأن مد فترة التحويل والنقل بين المدارس، وهو ما يسمح بفرصة جديدة لنقل الطلاب من مدرسة لأخرى، خاصة للأهالي الذين يرغبون في ذلك.



وفي الساعات الأخيرة، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تلقى طلبات النقل للطلاب بين المدارس حتى 1 أكتوبر المقبل، نظرا لكثرة الطلبات المقدمة لقطاع التعليم العام بالوزارة وتخفيفا على أولياء الأمور بعد غلق باب التحويل الإلكتروني.



وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز طرق التحويل والنقل بين المدارس التي يمكن الاعتماد عليها، تزامنا مع القرار الجديد لوزارة التربية والتعليم:



1- ملء نموذج طلب التحويل الذي يصدر عن كل مديرية ويكزن مطلب فيه تلك البيانات: اسم الطالب رباعيًا، اسم المدرسة الراغب في التحويل منها، لصف الدراسي المقيد به، المدرسة الراغب في التحويل إليها على أن يكتب أكثر من رغبة، اسم ولي الأمر والرقم القومي ورقم هاتفه.



2- بعد ملء النموذج تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.



3- تسجل المدرسة الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد في السجل.



4- تشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل.



5- تُقبل الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها.



6- يتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها.



7- يتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائي، وفقًا لصحيح القانون.



يذكر أن الدولة اتخذت عددا من التحركات بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، في ظل استمرار حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أدت إلى إغلاق المدارس خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ مارس 2020.



واستمرار ظهور الفيروس، سيجعل هناك شكل مختلف للعام الدراسي القادم الذي ينطلق يوم ١٧ أكتوبر المقبل بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الوباء وعدم انتقاله بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

