السيسي: لم يعد من المقبول عدم احترام قوانين مجلس الأمن في مجال الإرهاب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:01 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها المتوسطي وباعتبارها عضوا في الأمم المتحدة لديها رؤيتها ازاء النهج الذي يتعين إتباعه بشكل عملي في ركائز عمل الأمم المتحدة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة، إن بعض الدول تساهم في نقل الإرهابيين إلى سوريا وليبيا، متابعًا "لم يعد من المقبول عدم احترام قوانين مجلس الأمن في مجال الإرهاب".

وتابع "مصر متمسكة بمسار التسوية السياسية في ليبيا، حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليي، ومن الضروري العمل على محاسبة الدول التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وتبني نهج يحقق الأمن والاستقرار".

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