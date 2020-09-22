التخطيط: استخدام التكنولوجيا أدي لنجاح مبادرة "مايغلاش عليك"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مبادرة "ميغلاش عليك" أدى إلى نجاح المبادرة خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا لدعم التحول الرقمي.

وأشار إلى أن المبادرة قامت بالتعاون بين وزارات التموين والمالية والتخطيط وجهاز حماية المستهلك، وهو ليس بجديد على الحكومة، والمشاركة مع القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية فى مصر.

وأكد على أن أهم عناصر نمو الناتج المحلي والذي يعد معيار اساسي فى النمو الاقتصادي هو نمو معدل الاستهلاك الخاص والذي يعد أحد العوامل الأساسية فى المبادرة مع التركيز على المنتج المحلى لدعم النمو فى الاستثمار، والفائض فى الصادرات.


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