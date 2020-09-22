أحمد موسى عن الإخوان: "لو فيهم راجل مينزلوش العيال" (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:04 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية تستخدم الأطفال في مقدمة صفوف المظاهرات التي يخرجون بها في الحواري، مشيرا إلى أن الإخوان خايفين ومصدرين الأطفال.

وتساءل موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أين المنظمات الحقوقية من استغلال الأطفال في السياسة والمظاهرات من قبل الجماعة الإرهابية؟.

وأكد أن الإخوان يخرجون تحت منازلهم فقط وفي الشوارع الصغيرة، مردفا:" أقسم بالله الإخوان ملهمش علاقة بالدين وبيشوهوا الدين".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان سبق وأن استخدموا الأطفال في رابعة، مضيفا:"لو فيهم راجل مينزلوش العيال".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لإخواني مقيم في أوروبا يسب المصريين بشتائم خارجة ويطالبهم بإشهار الأسلحة ضد مؤسسات الدولة ويناشدهم بالخروج من أجل التخريب والتدمير.

من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر

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مظاهرات الاطفال الاخوان الإعلامي احمد موسى

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