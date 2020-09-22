وزير المالية: الرئيس رفع المبالغ المخصصة لمبادرة "ميغلاش عليك" إلى 13 مليار جنيه





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن فكرة مبادرة "ميغلاش عليك" كانت من نابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري خصوصا الفئات الغير قادرة.









واضاف معيط خلال حفل تكريم الشركات المشاركة في مبادرة "ميغلاش عليك"، أنه رغم اقتراح المالية أن يكون حجم الدعم المقدم للمبادرة من 2 إلى 3 مليار جنيه إلا أن الرئيس طالب بمضاعفة هذا المبلغ لتقديم دعم حقيقي للمواطن وبالفعل تم رصد 13 مليار جنيه للمبادرة.









وكشف أن الحكومة تعمل على المبادرة من شهر ديسمبر الماضي حتى تخرج بشكل يليق بالمستهلك وللصانع والتاجر والمنتج المصري، موضحا أن نجاح المبادرة كان نتاج تعاون بين كافة الوزارات المعنية وتضافر جهود الحكومة كلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.









من جانب وزارة المالية قال معيط: "خصصنا فريق عمل برئاسة الدكتور إيهاب ابوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة بهدف تحقيق الاستفادة لكافة الأطراف المشاركة".





وتابع وزير المالية: "استطعنا بالتعاون مع التجار والصناع رفع الخصومات الخاصة بالمبادرة إلى 30 % مقسمة بين التجار والصناع من جانب ووزارة المالية التى تحملت 15 % لدعم أصحاب البطاقات التموينية".









وأكد وزير المالية على صرف مستحقات التجار في خلال 4 ايام من وصول بيانات التاجر للوزارة، بتحويلها على حساباتهم البنكية موضحا أن الوزارة تصرف حوالي 4 مليون جنيه يومياً.