الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تعادل الشرقية للدخان مع فريق مركز شباب بشتيل، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدخان، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث، فى العاشر من الشهر المقبل.

شهدت المباراة اهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين، وسيطر لاعبي الدخان على اغلب فترات المباراة.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ويستعد الدخان لمواجهة القومي على ملعبه، ويواجه بشتيل فريق العياط على ملعبه، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة.

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