المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات يطالب بمد فترة مبادرة "ميغلاش عليك"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، على أن مبادرة "ميغلاش عليك"، كانت ضرورية وجاءت في وقتها لإنعاش السوق في ظل أزمة كورونا الحالية التى تسببت فى ركود فى معظم الأسواق.


وأوضح المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات، خلال حفل تكريم الشركات المشاركة فى مبادرة ميغلاش عليك  أن هدف المبادرة كان تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والهدف المتعلق بالاقتصاد الكلي زيادة الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات المصنعة محليا مع مراعاة عدم ارتفاع الواردات السلعية وانما مستلزمات الإنتاج فقط وقد كانت الأجهزة الرقابية مهتمة بمتابعة هذا الامر.

واضاف أن المبادرة نجحت بشكل كبير فى دعم المنتج المحلى ورفع وعى المستهلك بأهمية المنتجات المصرية وجودتها وشجعت المصنعين والتجار، مؤكدا أن معظم الدول تطلق مبادرات من هذا القبيل لتشجيع المنتجات الوطنية.


وطالب عبد العظيم الحكومة بمد المبادرة لثلاثة شهور أخرى بما يعود بالنفع على المواطن والتاجر لأن فهم كلا الطرفين للمبادرة والتأقلم مع التطبيق الصحيح استغرق ما يقرب من شهر.

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