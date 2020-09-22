نجم برشلونة ينتقل رسميًا إلى إنتر ميلان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أعلن إنتر ميلان الإيطالي رسمياً عن تعاقده مع نجم خط وسط برشلونة الإسباني التشيلي آرتورو فيدال.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن فيدال البالغ من العمر 33 عاماً إنضم إلى برشلونة في 2018 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني وخاض مع الفريق الكتالوني 96 مباراة وسجل 11 هدف وصنع 10 أهداف آخرين.

وقال إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت:"يود إنتر ميلان أن يعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع النجم التشيلي آرتورو فيدال قادماً من برشلونة".

وعلى جانب آخر، قال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"توصل برشلونة وإنتر ميلان إلى اتفاق بشأن انتقال أرتورو فيدال وسيدفع النادي الإيطالي إلى برشلونة مليون يورو متغيرات".

واختتم النادي الكتالوني بيانه:"يود برشلونة أن يعرب علناً عن امتنانه لأرتورو فيدال لالتزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

أخبار تهمك

4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 5 ساعات

فالفيردي يكشف حقيقة سخرية لاعبي مدريد بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على عائد شهادات الادخار في 20 بنك.. الأعلى 15.5 %

منذ ساعة و نصف

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري

منذ 40 دقيقة

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

05:30 م

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»