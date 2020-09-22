راندا رياض توجه رسالة رومانسية لزوجها لمحمد الشرنوبي

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شاركت رندا رياض، متابعيها بصور جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : عرفت معني الحب ايه اول ما عيني شافت عنيك ، لاقيت في حضنك اللي عايزه من الحياه ، لاقيت في حبك قلبي عايش بس ليك.



يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.





يذكر أن آخر أعمال الشرنوبي مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.



وعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.