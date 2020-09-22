عاجل.. حكم بحبس ناصر الخليفي 28 شهراً

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت صحيفة " لوبروجريس " الفرنسية قبل قليل مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت إصدار حكم من القضاء الفرنسي يقضي بحبس رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة قنوات بي إن سبورتس ومالك باريس سان جيرمان الفرنسي 28 شهراً.

وجاء هذا الحكم بسبب الإتهامات التي وُجهت إليه وأكدت حصوله على رشوة من الإتحاد الدولي لكرة القدم من أجل بعض الحقوق الخاصة بالبث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس القارات 2019.

وكان مكتب جيروم فالكي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم قد تم إتهامه من جانب السكرتير العام السويسري بقبول رشوة من الخليفية لحصوله على بث بعض المباريات الكبرى مثل كأس العالم وكأس القارات وكان ذلك في فبراير الماضي.

ومن المُتوقع أن يرد الخليفي على تلك الإتهامات خلال الساعات القليلة المقبلة خاصةً وأن بيان مكتب المدعى العام أيد الحكم.

 

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