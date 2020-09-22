مبيعات المنازل الأمريكية تسجل أعلى مستوى في 14 عاما

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
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سجلت مبيعات المنازل الأمريكية أعلى مستوى في حوالي 14 عاما في أغسطس حيث تستمر سوق الإسكان في إظهار أداء أقوى من الاقتصاد الأوسع.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 2.4 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدَّلة وفق العوامل الموسمية بلغت ستة ملايين وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006.

وجاءت الزيادة في مبيعات المنازل الشهر الماضي متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

وصعدت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

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