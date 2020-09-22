الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المراكز التكنولوجية بزفتي والسنطة، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء والوقوف على مدى التزام العاملين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على تقديم ٥٥ ألف طلب حتى الآن.

وأشاد محافظ الغربية بمنظومة العمل بتلك المراكز، موجها رئيس مركز ومدينة زفتي والسنطة بتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، والاستماع لهم وحل مشاكلهم فورًا في حدود القانون.

وأشار المحافظ أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة لتقنين أوضاع المخالفين، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجيا لتقديم جدية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم قبل 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا على تقديم المحافظة لكافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين من إرشادات ورقية وإلكترونية وتسهيلات بنكية للحصول على قروض، بالإضافة إلى تخصيص 3 أرقام واتساب لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

كما تابع المحافظ من خلال جولة لأعضاء المكتب الفني للمحافظ انتظام العمل وإقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية في مراكز سمنود وأول طنطا وثان طنطا وبسيون.

واستكمل الدكتور طارق رحمي جولته حيث قام بزيارة قناطر دهتورة وتفقد أعمال التطوير التي تتم بها، واطمئن على حسن سير الأعمال حيت تم الانتهاء من عمليات الحقن والخوازيق، موجها بسرعة إنجاز أعمال التطوير طبقا للبرنامج الزمني المحدد.

وخلال الجولة أصدر محافظ الغربية تعليماته لوكيل وزارة الري بسرعة اتخاذ اللازم نحو تطهير مجرى النيل في محيط الأنفاق ورفع أي مخالفات على الترع حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)
الغربية تستقبل 55 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء النيل الغربية التصالح اجراءات احترازيه

أخبار تهمك

فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري

منذ نصف ساعة

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 5 ساعات

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ ساعة و 25 دقيقة

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

فالفيردي يكشف حقيقة سخرية لاعبي مدريد بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على عائد شهادات الادخار في 20 بنك.. الأعلى 15.5 %

منذ ساعة و 24 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

آخر موعد للتصالح مع المخالفين في البناء بالمنيا

محافظ الجيزة: تقديم كافه التسهيلات وإزالة أي معوقات للمتقدمين بطلبات التصالح

مواطنو كفر الشيخ يقبلون بشكل كبير على تقديم طلبات التصالح (صور)

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة العمل ويوجه بتقديم التسهيلات للمواطنين (صور)

التنمية المحلية: 24 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 102 مليون جنيه

محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 38 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

05:30 م

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»