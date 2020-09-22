9 مرشحين لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في اليوم السادس بالإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:13 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020.

وتقدم في اليوم السادس بطلبات الترشح حتي المواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا عدد 9 مرشحين ليصبح الاجمالي المتقدمين 177مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوي المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

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