25 طن مساعدات من الإمارات لمخيم العليلي اليمني

تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإيوائية والغذائية لسكان الساحل الغربي في اليمن.





وفي هذا الإطار سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إنسانية إلى مخيم العليلي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية تحوي 25 طنا من المواد الغذائية والإٕيوائية مصحوبة بعيادات متنقلة مجهزة بالمستلزمات الطبية والأدوية، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".





وقدمت القافلة فور وصولها إلى المخيم الذي يسكنة 1200 أسرة المؤن الغذائية والإيوائية لجميع الأسر، فيما قام فريق العيادات المتنقلة الطبي باستقبال ومعاينة الحالات المرضية المتواجدة في المخيم ومنها حالات الحمى والإسهالات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والطفح الجلدي، وقدمت العيادات المتنقلة الأدوية المجانية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة وكذا عمل الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكوليرا وفيروس كورونا.





وقال مسؤول الإدارة الإنسانية في الهلال الأحمر إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر في مخيم العليلي هدفه التخفيف من معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر مستمرة في توزيع السلال الغذائية بشكل دوري على قاطني المخيمات منذ 4 سنوات.





وعبرت الأسر عن شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني.





ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي والمتضررين من مياه السيول والأمطار عبر مراحل وخطط مدروسة.





وفي الساحل الغربي وزعت فرق الهلال من بداية مطلع العام الحالي 33 ألف سلة غذائية استفاد منها 231 ألف نسمة.



