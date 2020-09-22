زيدان: كلوب يشيد بمحمد صلاح كثيرًا

أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن المدرب الألماني يورجن كلوب يشيد بالنجم المصري محمد صلاح كثيرًا.









وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" كلوب نجح في صناعة لاعبين كثيرين مثل ليفاندوفسكي وأوباميانج، وغيرهم من اللاعبين".









وواصل:" صلاح لم يكن موفق مع تشيلسي، وبعد رحيله للعب في إيطاليا، وجد فيه كلوب أنه نموذج مثالي ورائع وملتزم وقام بتطوير نفسه بشكل كبير في المواسم الماضية".









وتابع:" اهتمام كلوب بـ "صلاح" كان مؤثر في مسيرة اللاعب، وتجربته معي كانت جيدة، وتحدثت معه من أجل إجراء فترة معايشة".









وأتم: "أتمنى أن تكون تجربة صلاح مع كلوب، تكون بداية جيدة للاستعانة بلاعبين مصريين في الخارج وفي صفوف ليفربول".



