زيدان: كلوب يشيد بمحمد صلاح كثيرًا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
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أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن المدرب الألماني يورجن كلوب يشيد بالنجم المصري محمد صلاح كثيرًا.


وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" كلوب نجح في صناعة لاعبين كثيرين مثل ليفاندوفسكي وأوباميانج، وغيرهم من اللاعبين".


وواصل:" صلاح لم يكن موفق مع تشيلسي، وبعد رحيله للعب في إيطاليا، وجد فيه كلوب أنه نموذج مثالي ورائع وملتزم وقام بتطوير نفسه بشكل كبير في المواسم الماضية".


وتابع:" اهتمام كلوب بـ "صلاح" كان مؤثر في مسيرة اللاعب، وتجربته معي كانت جيدة، وتحدثت معه من أجل إجراء فترة معايشة".


وأتم: "أتمنى أن تكون تجربة صلاح مع كلوب، تكون بداية جيدة للاستعانة بلاعبين مصريين في الخارج وفي صفوف ليفربول".

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