بلدية المحلة يحقق فوز مثير على مالية كفر الزيات بالقسم الثاني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
رامز سليم
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نجح بلدية المحلة في إقتناص فوز صعب ومثير، على ملعبه، على حساب، فريق مالية كفر الزيات، بهدفين مقابل هدف في الجولة 18، من دوري القسم الثاني، على ملعب نادي بلدية المحلة. 

وبدأ بلدية المحلة، اللقاء بتشكيل ضم، مؤمن جابر في حراسة المرمى، ومحمد عبدالله ومحمد عبدالواحد وأحمد رفعت ريفو والسيد ابو امنه وحسام زين وباسم عيد ومحمد عبدالله وعلاء شعبان ومحمود كشلط وبابا ديوب، تحت قيادة فنية من رمضان السيد .

كما بدأ ايضاً مالية كفر الزيات بتشكيل تكون من، مصطفي السيد في حراسة المرمى، ومجدي دونجا ومحمد مشرف وأحمد العش وأحمد البيلي ومحمد مرسي وحمدي الفقي ومحمود عزب ومحمد حبظلم وأحمد عبد العزيز ومحمود البركي، تحت قيادة فنية من ايمن مجدي .

واحرز اهداف اللقاء اللاعب محمود عزت صاحب القميص رقم 8، للمالية، عن طريق هجمة مرتدة في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، كما تعادل أحمد معروف صاحب القميص رقم 34 عن طريق ضربة رأسية في الدقيقه 75 من عمر اللقاء، واحرز عمرو مصطفي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وفي وجود اعتراضات على حكم اللقاء محمد عمارة، من ايمن مجدي المدير الفني لمالية كفر الزيات، ومن الجهاز الفني لبلدية المحلة ايضاً.

أدار اللقاء محمد عماره، عاونه أحمد جوهر، ومحمد عبد العظيم، وحكم رابع ميلود العواصي، وراقب اللقاء حسن ابراهيم.

الفوز رفع رصيد البلدية إلى 25 نقطة، بالمركز الثامن، وتوقف رصيد المالية عند 5 نقاط، بالترتيب قبل الأخير.


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