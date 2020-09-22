كورونا يحرم زيدان من ثلاثة صفقات نارية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حرم فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني من إبرام ثلاثة صفقات نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


ولم ينجح الريال حتى الآن في الحصول على خدمات أي لاعب بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها لكنه قام ببيع أكثر من لاعب على رأسهم الثنائي جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون لمصلحة توتنهام وخاميس الذي إنتقل لإيفرتون.


وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية اليوم الثلاثاء أن زيدان كان يريد ضم كيليان مبابي وبول بوجبا وإدواردو كامافينجا لكن الإدارة لم تنجح في تلبية تلك الصفقات بسبب فيروس كورونا والأزمة المالية.


وأفادت الصحيفة إلى أن زيدان لن يستسلم فيما يخص الحصول على خدمات الثنائي مبابي وكامافينجا وسيحاول بيريز الحصول على خدماتهما في الصيف القادم فيما ستكون فرصة بوجبا ضعيفة وصعبة للغاية.


يُذكر أن ريال مدريد قد تعرض للتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الأفتتاحية من الليجا أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا أول أمس الأحد.

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