خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:02 م
الاهلي
الاهلي
مصطفى صابر
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يسعى النادي الأهلي في حسم صفقة قوية للفريق خلال الانتقالات الحالية، ولذلك ترغب القلعة الحمراء بضم يوسف البلايلي.


وكشفت تقارير سعودية أن تبدأ إدارة أهلي جدة السعودي خلال هذه الفترة على ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب،  وعلى رأسهم يوسف البلايلي النجم الجزائري.

وتابعت التقارير، أن رغبة إدارة الأهلي، في الاستغناء عن خدمات لاعبها يوسف بلايلي، في ظل ترقب من العديد من الأندية لموقف اللاعب.

كما أن خرج بلايلي من حسابات أهلي جدة بصورة فعلية، حيث لا توجد نية للاستعانة بخدماته في الفترة المقبلة.


وقد منحت إدارة الأهلي نظيرتها في النادي المصري مهلة قصيرة لقبول الشروط التي وضعت للموافقة على انتقال اللاعب، وفي حال لم يتم الاتفاق على بنود الانتقال فسيتم النظر في العروض التي تلقاها النادي.

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