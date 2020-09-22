ارتفاع بمؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند بداية تداولاته اليوم بدعم من ارتفاع الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا فيما سجل مؤشر داو للأسهم القيادية ارتفاعا طفيفا بفعل ضبابية بشأن المزيد من التحفيزات المالية الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.69 نقطة أو 0.45 بالمئة عند الفتح ليصل إلى 3295.75 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.50 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 10873.30 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.62 نقطة فحسب أو 0.08 بالمئة ليفتح عند 27170.34 نقطة.

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