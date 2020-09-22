بعد تحديدها.. قائمة المستثنين من رسوم المصروفات المدرسية

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في ضوء تحديد وزارة التربية والتعليم، رسوم المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، لطلاب المدارس الحكومية، هناك فئات مستثناة من المصاريف.



يرصد "الفجر"، الفئات المستثناة من رسوم المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.



١. يستثنى من دفع المصروفات الدراسية، أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء مصابي الثورة.



٢. ويعفى من المصروفات، الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.



٣. وكذلك أبناء المكفوفين وذوي الإعاقة.



٤. وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا بدون دخل ثابت.



٥. ويعفى طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد.



٦. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.



٧. ومدارس التعليم المجتمعي، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، حيث بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ستكون المصروفات 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي تكون المصروفات 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2/11/2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتستعد وزارة التربية والتعليم، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.



وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.



ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.