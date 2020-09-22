انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 5.2% في 2020

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
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قال معهد إيفو الألماني اليوم إن أكبر اقتصاد أوروبي سينكمش على الأرجح بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، ليرفع توقعات سابقة بتراجعه 6.7 في المائة في أحدث مؤشر على أن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد يكون أصغر من المتوقع في البداية، وفقا لـ"رويترز".


وقال تيمو فولمرسهويزر كبير الاقتصاديين في إيفو "التراجع في الربع الثاني والتعافي يتطوران الآن على نحو موات أكثر مما توقعنا".


وبالنسبة للعام المقبل، خفض إيفو توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الألماني إلى 5.1 في المائة من 6.4 في المائة من قبل. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا نسبته 1.7 في المائة في 2022.


ومن المتوقع زيادة عدد العاطلين إلى 2.7 مليون هذا العام مقارنة مع 2.3 مليون في 2019 ثم سيتراجع إلى 2.6 مليون في 2021 وإلى 2.5 مليون في 2022.


وحذر المعهد من أن هناك مستوى مرتفعا غير مألوف من الضبابية المتعلقة بالتوقعات. وأشار إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومخاطر انفصال فوضوي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ونزاعات تجارية لم تحل.

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