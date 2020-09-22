ضبط 2 طن سكر مدعم و400 عبوة زيت تمويني قبل بيعها في السوداء بالقليوبية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بدال تمويني، لتجميعه سكر تموين مدعم، لبيعه في السوق السوداء بمركز بنها، وضبط بحوزته 2 طن سكر مدعم، و400 عبوة زيت تمويني، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبة، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين بالقليوبية، يفيد ضبط تاجر بحوزته 2 طن سكر مخصص للصرف على بطاقات التموين، كما جرى ضبط 400 عبوة زيت مدعم وتبين أنه يقوم بتجميع المضبوطات لبيعها في السوق السوداء.

كما جرى ضبط بقال تموينيي، بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية لتجميعه كميات من السلع التموينية المدعمة، حيث جرى ضبط بحوزته 1500 كيلو جرام سكر، و204 زجاجة زيت، و600 كيلو جرام أرز، و225 كيلو ميكرونة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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