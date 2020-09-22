محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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خضع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإجراء التحاليل علي يد أعضاء فريق العمل القائمين على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة، وذلك لفحص العاملين بديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ خلال اللقاء اعمال المبادرة، والتى تتم من خلال فرق عمل طبية بجميع مديريات الخدمات، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لفحص العاملين وعمل التحاليل اللازمة لمرض الضغط والسكر، باعتبارهما من الأمراض المزمنة.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة التيسيرات للفرق المشاركة بالمبادرة بجميع المنشآت والمصالح بنطاق المحافظة، لتحقق المبادرة اهدافها المرجوه، وخلال اللقاء اجرى فريق العمل الطبى بالمبادرة التحاليل الطبيه اللازمة لمحافظ الدقهلية.


وأشاد المحافظ بالجهود المتميزة لمديرية الصحة وجميع العاملين بها من الاطباء وهيئات التمريض والفنيين والعمال خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للمبادارات الرئاسيه حرصا على صحه المواطنين.

ومن الجدير بالذكر ان المبادرة المشار اليها يتم تنفيذها بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة والمستشفيات بالدقهلية منذ يوم الجمعة 18 سبتمبر الجارى وحتى 13 ديسمبر القادم وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة.

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما وتقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري وعمل التوعية الصحية للمواطنين.

وتتم هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة حيث يصل عدد الفرق ل 510 فريق ويتم العمل علي فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءً.

وقد وجه محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة لقيام جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحه، والتى تتم حاليا على مستوى محافظات مصر وذلك لفحص وعلاج الامراض المزمنة لجموع المواطنين بانحاء الجمهورية.
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)
محافظ الدقهلية يخضع لإجراء التحاليل ويتابع اعمال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة (صور)

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