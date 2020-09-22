تعرف على استعدادت أزهرية الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي



وجاء الاجتماع بمشاركة علاء العريان الوكيل الثقافي، وحضور النقيب محمد وهبة، وعبده مخلوف مدير إدارة وسط، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، ومحمود جمال عضو إدارة الأمن.



وفي سياق متصل، كرم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، كلا من أمين عزام مدير إدارة التدريب بالمنطقة، وإبتسام محمد عبدالله موجه اجتماعي بإدارة شرق، والمهندس وليد نور؛ لتعاونهم مع وحدة لم الشمل، ومشاركتهم في برنامج التوعية الأسرية، وبمشاركة رانيا منسي منسق الوحدة.

اجتمع اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مع مسئولي أمن الإدارات التعليمية الخمسة المنتزه، شرق، وسط، غرب، العامرية؛ لبحث الاستعدادت للعام الدراسي الجديد.وحث "هاشم" مسئولي أمن الإدارات التعليمية على العمل الدؤوب، والاستعانة بهم في تأمين حفل تكريم أوائل الطلاب للشهادات، والمقرر إقامته يوم الخميس القادم.