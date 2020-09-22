"كيودو": رئيس الوزراء الياباني يجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني يوم الجمعة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أفادت وكالة أنباء كيودو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الصيني شي جين بينغ يخططان لإجراء محادثات عبر الهاتف يوم الجمعة، وهي أول مناقشة بينهما منذ تولى سوجا منصب زعيم اليابان.

وقالت كيودو نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها أن المحادثات تهدف إلى زيادة توسيع العلاقات بين البلدين. واضافت الوكالة إنه من المتوقع أيضًا أن يناقش الزعيمان زيارة الدولة التي يقوم بها شي إلى اليابان والتي تم تأجيلها في وقت سابق من هذا العام بسبب فيروس كورونا.

أصبح سوجا الأسبوع الماضي أول زعيم جديد لليابان منذ ما يقرب من ثماني سنوات ويتحدث عبر الهاتف مع قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو يواجه عملية توازن دقيقة في الحفاظ على علاقات اليابان مع الولايات المتحدة والصين على المسار الصحيح مع تصاعد التوترات بين البلدين.

اليابان والصين لديهما أيضًا توترات خاصة بهما بشأن القضايا القديمة بما في ذلك النزاع الإقليمي على الجزر في بحر الصين الشرقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محادثات هاتفية رئيس الوزراء الياباني الصين و اليابان الرئيس الصيني

أخبار تهمك

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قبل مباراة طنطا.. ذكرى حزينة تُطارد رضا عبد العال أمام الزمالك الليلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 6 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 10 ساعة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

توافد قادة مجموعة العشرين إلى الأرجنتين (فيديو)

واشنطن تطالب كوريا الشمالية بـ"الكف عن الاستفزازات" بعد إطلاق الصواريخ

زعيم كوريا الجنوبية يزور الصين لحضور قمة ثلاثية مع اليابان

روحاني يزور اليابان الأسبوع المقبل

اليابان: زيارة الرئيس الصيني ما زالت قائمة رغم فيروس كورونا

تعاون الصين واليابان في مكافحة كورونا يساعد على تعويض النزاع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

01:04 م

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

12:30 م

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»