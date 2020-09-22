براميدز يصرف النظر عن إيهاب جلال

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:51 م
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن هاني سعيد المدير الرياضي في براميدز قام بإبلاغ إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة توقف المفاوضات معه بناء على رغبة إدارة النادي التي تخطط للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وطالب ممدوح عيد المدير التنفيذي في براميدز هاني سعيد بإبلاغ إيهاب جلال بخروجه من ترشيحات النادي لقيادة الفريق وذلك بسبب رغبة ممدوح عيد في التعاقد مع مدير فني بمعرفتة هو بعيدًا عن تواجد إيهاب جلال الذي يصر على وجود وكيله تامر النحاس معه وفي التعاقدات الجديد وهو ما يهدد عمل ممدوح عيد في النادي.

وكان إيهاب جلال في الفترة الأخيرة قد طلب من إدارة مصر المقاصة الموافقة على رحيله لتدريب براميدز.

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رياضة ايهاب جلال الاخبار ارياضية اخابر الرياضية

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