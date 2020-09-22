جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع وزارة الخارجية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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د. الخشت: نستهدف التوسع في المساهمة الفعالة في الإعداد العلمي للدبلوماسيين

الجامعة وقعت العديد من الاتفاقيات المشتركة مع المؤسسات الكبرى بالدولة لرفع الكفاءة والتأهيل الأكاديمي ومنح الدرجات العلمية العليا

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بروتوكول تعاون بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، في المجالات العلمية والأكاديمية والتطبيقية المشتركة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة تستهدف التوسع في المساهمة الفعالة في الإعداد العلمي للدبلوماسيين، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع المؤسسات الكبرى في الدولة لرفع الكفاءة والتأهيل الأكاديمي ومنح الدرجات العلمية العليا.

وأوضح الدكتور الخشت، أن بروتوكول التعاون يتضمن إعداد الدراسات الأكاديمية العليا ومنح درجة الماجستير الأكاديمي للدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية في المجالات التي يحددها الطرفان.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن بروتوكول التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية يتضمن تنظيم وعقد البرامج والدورات التدريبية والبحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الأساتذة والخبراء في جميع الأنشطة البحثية والتدريبية، والتعاون في تنظيم وإقامة الفاعليات والمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية.

حضر توقيع الاتفاقية نواب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومن معهد الدراسات الدبلوماسية السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد، والسيد الوزير المفوض شريف إسماعيل نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.
جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع وزارة الخارجية
جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع وزارة الخارجية
جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع وزارة الخارجية
جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع وزارة الخارجية

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