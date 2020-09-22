إجراءات احترازية مشددة في المجر قبل السوبر الأوروبي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
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يلتقي نادي بايرن ميونيخ مع نظيره إشبيلية الإسباني بعد غد الخميس في بطولة السوبر الأوروبي، حيث من المنتظر أن تشهد المواجهة حضورا جماهيريا.

لم يخسر بايرن منذ 7 من ديسمبر ، في سلسلة تشمل 31 مباراة، واكتسح خلالها برشلونة 8-2 في طريقه للتتويج بثلاثية دوري الأبطال، ودوري الدرجة الأولى الألماني، وكأس ألمانيا.

وكانت مسيرة إشبيلية مبهرة، ولم يخسر منذ 9 فبراير ، بواقع 21 مباراة، وأنهى الموسم بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، لكن محور الاهتمام الرئيسي في المباراة سيكون اختبار عودة الجماهير للإستادات.

ورغم سماح بعض الدول بعودة أعداد صغيرة من الجماهير للمدرجات، تحمل مباراة الخميس في المجر تطلعات أكبر، وربما مخاطرة أكبر بعد سماح الاتحاد الأوروبي "يويفا"، والسلطات المحلية، بامتلاء ثلث إستاد بوشكاش الذي يسع 67 ألف مشجع.

كما سيسمح للجماهير الزائرة بعد توفير ثلاثة آلاف تذكرة لمشجعي كل فريق.

أكد "يويفا" أنه سيتم تطبيق إجراءات صحية مشددة، مثل الحفاظ على التباعد لمسافة 1.5 متر بين كل مشجع وآخر، مع ارتداء الكمامات وتطهير اليدين بمعقمات قدر المستطاع.

كما سيخضع المشجعون لقياس درجات الحرارة في الإستاد، وسيمنع دخول أي شخص تزيد درجة حرارته على 37.8 درجة.

ويتعين على المشجعين الزائرين تقديم التذكرة ونتيجة كوفيد 19 سلبية لفحص تم قبل ثلاثة أيام من المباراة، ويمكن لهم البقاء في البلاد خلال 72 ساعة.

لكن الإجراءات لم تقنع الجميع.

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