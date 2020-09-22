سكرتير عام قنا: مبادرة 100 مليون صحة للكشف على العاملين بالديوان العام

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تابع كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى والتى تم اطلاقها يوم الجمعة الماضى، بناءا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.



أجرى شلبى الفحص الطبى موضحا ان مديرية الصحة ارسلت فريق طبى برئاسة الدكتورة ايناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتور اشرف السيد مدير ادارة الإعلام بالمديرية الى ديوان عام المحافظة لإجراء الفحص للعاملين مشيرا الى ان المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 سنة بالإضافة الى المواطنين من الفئة العمرية من 18 – 40 سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإرتفاع في نسبة السكر والضغط عن المعدلات الطبيعية.



وأضاف سكرتير عام المحافظة أن المبادرة تقدم خدمات التوعية الصحية والكشف المبكر عن مرضى السكرى وإرتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة بالإضافة الى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى لدى المصابين بالأمراض المزمنة وكذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دورى.



