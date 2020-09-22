عاجل.. العثور على طرد مشبوه داخل مبنى البرلمان الألماني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:45 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل بأن الشرطة الألمانية عثرت على طرد مشبوه داخل مبنى البرلمان، والشرطة تحقق في الأمر.

 

وفي سياق آخر، عثرت السلطات الألمانية، على 31 مهاجرا داخل شاحنة تبريد تركية عند الحدود مع التشيك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

 

وكشفت الشرطة، الألمانية أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية، وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء أمس الثلاثاء.

 

وقتل 6 أشخاص، وأصيب 27 آخرون في تركيا، من جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد.

 

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