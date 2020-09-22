نيابة بني سويف تحقق فى العثور على جثة "عامل" بالجزيرة المرتفعة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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فتحت نيابة قسم بندر بني سويف التحقيق فى العثور على جثة "عامل" في نهاية العقد السادس من العمر، داخل منزل قديم بحي الجزيرة المرتفعة، بمدينة بني سويف، غقب إنبعاث روائح كريهة من المنزل.

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بعثور الأهالي على جثة عامل داخل منزل مهجور، أمام قهوة أبو ليلة بمنطقة الجزيرة، بمدينة بني سويف.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل مبلغ باختفائه يدعى "حسين. ع.م.ف" 59 عامًا، عامل، ونقلت الجثة إلى مستشفى بني سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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